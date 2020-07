Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Graffiti an Bahnbrücken in Zittau und Großschönau

Zittau, Großschönau (ots)

Unbekannte beschmierten wieder die Bahnbrücke in der Zittauer Dornspachstraße. Dieses Mal waren es 2,84 Quadratmeter mit schwarzen und goldenen Schriftzügen auf einem Verteilerkasten der DB Netz AG. Der Schaden wird auf 300,00 geschätzt. In Großschönau brachten unbekannte Täter an einem Pfeiler der Bahnbrücke am Kux zwei weiße Schriftzüge mit einer Gesamtfläche von knapp 0,7 Quadratmetern an. Hier wird der Schaden auf 100,00 Euro geschätzt. Die Bundespolizei nahm die Schäden am 4. und 5. Juli auf und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell