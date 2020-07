Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Transporterfahrer mit verbotenem Schlagstock erwischt

Lückendorf (ots)

Ein 40-jähriger tschechischer Fahrer eines VW Kastenwagens war am Vormittag des 3. Juli 2020 mit einem verbotenen Teleskopschlagstock in Lückendorf aus der Tschechischen Republik kommend eingereist. Bundespolizisten unterzogen den Mann um 10:25 Uhr einer Kontrolle und fanden den verbotenen Gegenstand griffbereit in der Türablage liegen. Eine Erlaubnis zum Führen des Schlagstockes hatte er nicht dabei. Damit handelte er sich eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Die Beamten zogen den Teleskopschlagstock ein.

