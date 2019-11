Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191117-2: PKW fuhr gegen Baum

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (15. November) gegen 21:45 Uhr befuhr eine 32-jährige Frechenerin mit einem PKW die Frechener Straße (L183) aus Richtung Hürth kommend in Fahrtrichtung Frechen. Nach eigenen Angaben sah ihr 32-jähriger Beifahrer etwas auf der Straße, erschrak und griff in das Lenkrad. Der PKW kam vor der Kölnstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über ein Verkehrszeichen und stieß gegen einen Baum. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (dh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell