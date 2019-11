Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191117-1: Kleinkind bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (16. November) gegen 18:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Erftstädter mit seinem PKW die Matthiasstraße in Fahrtrichtung Lindenstraße. Ein eineinhalbjähriges Kleinkind lief unvermittelt von links zwischen abgestellten PKW auf die Fahrbahn und wurde vom PKW erfaßt. Das Kind wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden. Der Fahrer konnte über sein fahrbereites Fahrzeug selbst verfügen. Während der Unfallaufnahme war die Matthiasstraße kurzfristig gesperrt. (dh)

