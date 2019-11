Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191116-2 Streifenwagen an Verkehrsunfall beteiligt

Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (16. November) gegen 02:45 Uhr befuhr ein Streifenwagen die Bonnstraße aus Richtung Frechen kommend in Fahrtrichtung Pulheim. Er war auf dem Weg zu einem Einsatzort und hatte Blaulicht und Einsatzhorn eingeschaltet. An der Kreuzung Bonnstraße / Aachener Straße beabsichtigte der Fahrer, seine Fahrt geradeaus in Richtung Pulheim fortzusetzen. Der Streifenwagen stieß im Kreuzungsbereich mit einem von rechts kommenden PKW zusammen, welcher auf der Aachener Straße von Köln aus in Richtung Königsdorf unterwegs war. Letztlich stieß der Streifenwagen gegen einen Mast der Lichtzeichneanlage. Die beiden Fahrzeuginsassen des Streifenwagens (beide 21 Jahre alt) wurden ebenso leicht verletzt wie der 33-jährige Frechener im anderen PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallaufnahme erfolgte aus Neutralitätsgründen durch die Polizei Köln. Für welche Fahrtrichtung die Lichtzeichenanlage Grünlicht anzeigte, kann erst durch weitere Ermittlungen geklärt werden. (dh)

