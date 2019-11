Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191115-4: Autofahrer verursachte hohen Sachschaden - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unter Betäubungsmittel stehender 38-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag (14. November) bei einem Verkehrsunfall eine Hausfassade beschädigt.

Der 38-Jährige fuhr gegen 17:30 Uhr auf der Köln-Aachener Straße in Richtung Jackerather Straße. Eigenen Angaben zufolge blendete ihn das Scheinwerferlicht eines entgegenkommenden Autos, sodass er einen Blumenkübel aus Beton übersah, der auf der Straße zwecks Fahrbahnverengung platziert war. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Ein Teil des Kübels flog gegen die Hausfassade einer 60-jährigen Anwohnerin und beschädigte einen innenliegenden Heizkörper. Polizeibeamten testeten den Fahrer vor Ort positiv auf Kokain. Ein Arzt entnahm ihm auf einer Wache eine Blutprobe. Da der Mann der Sicherstellung seines Führerscheins widersprach, beschlagnahmten die Beamten seine Fahrerlaubnis. Der Autofahrer muss sich zudem in einem Strafverfahren verantworten. (nh)

