Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: versuchter Trickdiebstahl in Gartenstadt

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020, gegen 18:15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekanntes Täterpärchen unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer 78-jährigen Ludwigshafenerin. Einer der Täter verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch, während der zweite Täter in der Wohnung nach Wertsachen suchte. Als die Tochter der Geschädigten zuhause erschien, ergriff das Pärchen die Flucht, ohne etwas entwenden zu können. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei bekannt, dass ältere Menschen immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien werden, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

