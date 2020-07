Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

In der Nacht von Freitag, 03.07.2020, auf Samstag, 04.07.2020, zwischen 23:30 Uhr und 07:30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in der Mecklenburger Straße, in Ludwigshafen, die Seitenscheibe eines geparkten blauen Peugeot ein. Der bislang unbekannte Täter entwendete ein Kartenetui mit diversen Dokumenten. Die Schadenshöhe beträgt circa 150 Euro. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, keine Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen zu lassen.

