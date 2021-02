Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. Rottweil) Rund 15.000 Euro Schaden nach Brand in Wohnhaus 3.2.21

Hardt (ots)

Die Polizei und Feuerwehr ist am späten Mittwochabend von einem Hausbewohner in der Pfarrer-Langenbacher-Straße alarmiert worden. Ein Schwelbrand hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Die Feuerwehr aus Hardt, die mit 26 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen anrückte, konnte zusammen mit der Schramberger Wehr, die mit einer Drehleiter unterstützte, den Brand schnell löschen. An dem Wohnhaus entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.Verletzt wurde niemand.Das Haus war nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Familie wurde daher anderweitig untergebracht. Die Polizei schließt nicht aus, dass möglicherweise eine Isolierung nicht ausreichend und ursächlich für den Brand war.

