Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Garage

Heinsberg-GrebbenHeinsberg-Grebben (ots)

Zeugen sahen am 1. Januar (Freitag), gegen 10.55 Uhr, wie ein Mann ein Grundstück an der Straße Im Fritzbruch betrat. Kurze Zeit später brannte dort eine Garage. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Verdächtige konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Es besteht der Verdacht, dass der Mann, den die Zeugen gesehen hatten mit dem Brand in Verbindung steht. Die Kriminalpolizei Geilenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

