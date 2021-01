Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Polizeibericht

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

Nachtrag zum Verkehrsunfall in Selfkant-Millen

Wie wir bereits heute Morgen mit unserem Pressebericht Nr. 1 berichteten, kam es gegen 04.30 Uhr am Morgen des 01. Januar 2021 auf der Kreisstraße 1/Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18jähriger Mann aus dem Selfkant tödlich verletzt wurde. Er befand sich zum Unfallzeitpunkt nach ersten Erkenntnissen am Fahrbahnrand der Kreisstraße 1 und wollte diese vermutlich in Richtung des Gewerbegebietes Tüddern überqueren. Dabei wurde er nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem roten Fahrzeug erfasst. Der/die bislang unbekannte Fahrer/in bemerkte offenbar den Zusammenstoß und hielt an der Unfallstelle an. Anschließend setzte er/sie seine/ihre Fahrt fort in Richtung Niederlande fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 18jährige wurde kurze Zeit später von einem Bekannten an der Unfallstelle aufgefunden und erlag trotz notärztlicher Versorgung seinen schweren Verletzungen. Da der junge Mann zum Unfallzeitpunkt dunkel gekleidet war, war er durch den Fahrer/die Fahrerin des roten Fahrzeugs vermutlich nicht gut zu erkennen. Die Polizei bittet den Fahrer/die Fahrerin dringend darum, sich zu melden. Auch Zeugen des Geschehens werden gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell