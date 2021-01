POL-HS: Polizeibericht vom 01.01.2021

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Delikte / Straftaten:

Erkelenz - Hetzerath - PKW Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 31.12.2020, 00:00 Uhr bis 31.12.2020, 07:30 Uhr, einen PKW mit Heinsberger Städtekennung, der vor dem Haus der Eigentümer auf der Pötzelstraße abgestellt war. Die Ermittlungen dauern an.

Wegberg - Beeck - versuchter Einbruch

In der Zeit vom 31.12.2020, 21:30 Uhr bis 01.01.2021, 04:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter durch Hebeln an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses auf der Tannenstraße Zutritt zu diesem zu erlangen. Der Versuch misslang.

Selfkant - Millen - tödlicher Verkehrsunfall

Am 01.01.2021 gegen 04:30 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der K1/Robert-Bosch-Straße, bei dem ein 18jähriger Mann aus dem Selfkant seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag. Der Unfallhergang konnte bisher noch nicht abschließend ermittelt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K1 im Bereich der Robert-Bosch-Straße gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

