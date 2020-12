Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Imbisswagen in Brakel

BrakelBrakel (ots)

Der Polizei wurde am 15. Dezember ein Einbruch in einen Imbisswagen in Brakel gemeldet. Im Zeitraum von Montag, 14. Dezember, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 15. Dezember, 10:00 Uhr, brach ein Unbekannter in einen Imbiss an der Warburger Straße, der vor einem Supermarkt steht, ein und stahl Nahrungsmittel und Getränke. Durch den Einbruch ist ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter, Telefon 05271/962-0, zu melden. /ell

