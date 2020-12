Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Höxter - Zeugen gesucht

HöxterHöxter (ots)

In Höxter fand der Besitzer eines Audi seinen geparkten Wagen mit großem Unfallschaden vor. Der graue Audi A 3 mit auswärtigem Kennzeichen war von Samstag, 12. Dezember, 13:30 Uhr, bis Montag, 14. Dezember, 08:00 Uhr, zu Beginn der Beckhausstraße am Straßenrand geparkt. Der Eigentümer stellte im Frontbereich an der linken Seite einen erheblichen Schaden fest, der auf rund 6000 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Höxter zu melden, Telefon 05271/962-0. /ell

