Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrraddiebstähle

Hückelhoven (ots)

Im Ortsteil Ratheim entwendeten Unbekannte in der Nacht zum 21. Juli (Dienstag) ein Damenfahrrad aus dem Kellerraum eines Hauses an der Vennstraße. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter ein Bügelschloss auf.

Auch in Baal an der Benzstraße wurde ein Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein Mountainbike Pedelec der Marke Cube. Das Rad wurde von einem verschlossenen Firmengelände an der Benzstraße entwendet.

