Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl und Sachbeschädigung an einem VW Polo

Konz (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 12.10.2020 auf 13.10.2020 von einem in Konz, in der Bahnhofstraße zum Parken abgestelltem blauen VW Polo die Antenne sowie das vordere Kennzeichen. Des Weiteren wurde die Motorhaube mittels eines Farbstiftes beschmiert. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Konz werden unter der Tel. Nr. 06501/92680 erbeten.

