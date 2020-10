Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in einem Einfamilienhaus in Detzem

Detzem (ots)

Am Mittwoch, den 14. Oktober 2020, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Ortskern von Detzem. Auslöser des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt an einem Haushaltsgerät. Es entstand ein hoher Sachschaden, u.a. durch die Verrußung der Innenräume. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Detzem, Leiwen, Thörnich, Klüsserath, Longuich, die Wehrleitung der Verbandsgemeinde Schweich, ein Rettungswagen und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich. Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0.

