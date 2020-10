Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Birkenfeld (ots)

Zwischen dem 08.10.2020 und dem 13.10.2020 parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw der Marke Mercedes Benz ordnungsgemäß auf einem Parkplatz im Wittelsbacherweg in Birkenfeld. Im oben genannten Zeitraum touchierte dann ein anderes weißes Kraftfahrzeug, vermutlich beim Ausparken, den Mercedes an der rechten Seite und hinterließ an diesem Schäden im hinteren Türbereich. Der Fahrer des Kraftfahrzeugs verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,00 Euro. Die Polizei Birkenfeld bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782-9910.

