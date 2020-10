Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl in Supermarktfiliale

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Samstagmittag des 10.10.2020 kam es in einer Supermarktfiliale in der Industriestraße zu einem räuberischen Diebstahl von Lebensmitteln. Hierbei entwendeten zwei Männer zunächst Waren im Wert von rund 97 Euro. Als der Ladendetektiv den Diebstahl bemerkte, flüchteten beide Personen zu einem geparkten Fahrzeug auf dem Parkplatz. Um eine weitere Flucht der Diebe mit dem Auto zu verhindern, stellte sich der Ladendetektiv hierbei vor das Fahrzeug. Trotz dessen fuhr der Fahrer des Fahrzeugs los und verletzte den Ladendetektiv hierbei leicht an seinem rechten Knie. Das Fahrzeug konnte im Anschluss in unbekannte Richtung flüchten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

