Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Speyer - Randaliert, gespuckt, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Samstag Nachmittag wurde der Polizei in Speyer mehrfach ein Mann gemeldet, der in der Fußgängerzone Passanten lautstark provozieren und immer wieder um sich spucken würde. Der 30-jährige Mann wurde von einer Streife angetroffen. Letztendlich wurden ihm Platzverweise erteilt, denen er zunächst auch nachkam. Schließlich kehrte er jedoch wieder in die Fußgängerzone zurück, bespuckte in einem Geschäft eine Kundin und schlug grundlos einen Angestellten. Nachdem er sich vor dem Eintreffen der Polizei zunächst entfernen konnte, traf ihn eine Polizeistreife schließlich in unmittelbarer Nähe der Polizeiinspektion Speyer an. Bei dem Versuch sich den polizeilichen Maßnahmen durch erneute Flucht zu entziehen, konnte er durch die Beamten festgehalten werden, woraufhin er nach diesen mit der Faust schlug, aber nicht traf. Der Mann konnte sodann zu Boden gebracht werden. Hierbei stemmte er sich massiv gegen die Polizisten und trat am Boden liegend nach diesen, sodass er sowohl am Oberkörper, als auch an den Beinen von einer weiteren Streifenbesatzung festgehalten werden musste. Der Mann wurde schließlich dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt, wo er wiederum zweimal gegen das Bein eines Beamten trat. Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Glücklicherweise blieben sowohl die eingesetzten Polizisten, der o.a. Angestellte, als auch der 30-jährige Randalierer unverletzt. Ein in der Folge durchgeführter Test ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von knapp 1,5 Promille Atemalkoholkonzentration.

