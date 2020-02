Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schädelbasisbruch nach Schlag mit Kantholz

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Bereits am Samstag (07.12.2019) feierten auf einem Firmengelände an der Tomberger Mühle Angestellte einer Firma. Im Laufe der Feierlichkeit wurde offensichtlich viel Alkohol getrunken. Plötzlich wurde, vermutlich wegen des übermäßigen Alkoholgenusses, ein 29-jähriger Euskirchener aggressiv. Er zog ein Kantholz (8/10) aus einer zuvor entfachten Feuerstelle und Schlug damit auf einen 27-jährigen Arbeitskollegen ein. Der erste Schlag traf den Euskirchener seitlich am Kopf. Ein weiterer Schlag auf die Schulter. Danach wurde das Opfer bewusstlos.

Als er am folgenden Morgen in seinem Bett erwachte, klagte er über starke Kopfschmerzen. Der Firmeninhaber fuhr ihn daraufhin in ein Krankenhaus. Dort wurde ein Schädelbasisbruch diagnostiziert. Das Opfer verbrachte aufgrund der schweren Verletzung eine Woche im Krankenhaus. Erst als das Opfer im Nachgang die Krankenhausrechnung begleichen sollte und der Angreifer nicht bereit war, diese Kosten zu übernehmen, wendete sich der Geschädigte an die Polizei. Hier erstattete der Euskirchener Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

