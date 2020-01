Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sexuelle Belästigung

Am Sonntag, 19. Januar 2020, um 16.16 Uhr, joggte eine 27-jährige Frau auf dem Gehweg entlang der Soeste in Laufrichtung Krankenhaus/Innenstadt. Kurz vor der Soestenstraße, neben dem Gebäudekomplex eines Verbrauchermarktes, näherte sich ihr von hinten ein Fahrradfahrer und griff ihr von hinten zwischen die Beine. Danach flüchtete er in Richtung Innenstadt. Das Erscheinungsbild des Täters wird als ausländisch beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und fuhr ein altes Damenrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in eine Gartenhütte/Diebstahl eines Pedelecs

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Januar 2020, 13.00 Uhr und Sonntag, 19. Januar 2020, 12.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer verschlossenen Gartenhütte in der Gimpelstraße. Der Täter entwendete ein blaues Pedelec der Marke Scott Genius. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Umkleideschrank

Am Sonntag, 19. Januar 2020, zwischen 15.45 Uhr und 17.45 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Herren-Sammelumkleide eines Schwimmbades in der Hagenstraße Zugang zu einem Spind und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19. Januar 2020, um 17.20 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Auto auf der Bahnhofsstraße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 19. Januar 2020, um 8.10 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Mann aus Twistringen mit seinem Auto auf dem Industriezubringer und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest. Der Verdacht der Polizisten wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt. Dieser ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Bühren - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Januar 2020, 21.30 Uhr und Sonntag, 19. Januar 2020, 00.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke einen BMW, welcher auf dem Parkplatz einer Spielothek in der Sülzbührener Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

