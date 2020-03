Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober Olm - Streifenwagen betrunken die Vorfahrt genommen

Mainz (ots)

04.03.2020, 19:12 Uhr

Eine Vorfahrtsmissachtung führte am Mittwochabend letzten Endes zur Beschlagnahme des Führerscheins eines 73-jährigen Autofahrers. Um kurz nach 19:00 Uhr musste ein Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Mainz 3 am Mittwochabend eine Vollbremsung machen, weil der Fahrer eines Kleinwagens die Vorfahrt missachtete. Nachdem die Beamten ihre Fahrt fortgesetzt hatten fiel ihnen der Kleinwagen wieder auf, da er die Spur nicht halten konnte und mit Schlangenlinien auf der Landstraße zwischen Essenheim und Elsheim unterwegs war. Als die Polizeibeamten das Fahrzeug kontrollierten stellte sich heraus, dass der 73-jährige Fahrer deutlich Alkoholisiert war und nach Erster Überprüfung mit über einem Promille am Steuer seines Wagens saß. Nach einer Blutprobe und der Beschlagnahme des Führerscheins, muss sich der Fahrer nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

