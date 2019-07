Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Leichter Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Betzdorf. Eine 43-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Wiesenstraße von Scheuerfeld kommend in Richtung Betzdorf Bruche. Ein 25-Jähriger Lkw-Fahrer kam ihr entgegen. Beim Passieren der Fahrzeuge trafen sich die Außenspiegel und es entstand Sachschaden. Beide Fahrzeugführer beschuldigten sich gegenseitig auf der schmalen Straße nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten zu haben.

