Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Am 14.10.2020 kam es in der Kreuzgasse in Idar-Oberstein zwischen 05:30 Uhr und 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rückwärtsfahren eine Mauer vor dem Anwesen mit der Hausnummer 6 so massiv, dass diese durch den Aufprall in zwei Teile brach. Eine Abdeckplatte aus Stein, die auf der Mauer befestigt war, ist spurlos verschwunden.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

