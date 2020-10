Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Palzem-Dilmar (ots)

In der Nacht von Dienstag, 13.10.2020, auf Mittwoch, 14.10.2020, kam es gegen 01:05 Uhr in der Ringstraße in Palzem Dilmar zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Eine 33-jährige Zustellerin des Trierischen Volksfreund befuhr die Ringstraße von Richtung Palzem kommend in Fahrtrichtung Ortskern Dilmar. Ein Gespann bestehend aus einem grauen PKW mit einem PKW-Anhänger befuhr die Ringstraße in entgegengesetzter Richtung. Der bisher unbekannte Fahrer des Gespanns geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Zustellerin nach rechts ausweichen und kollidierte mit einer dort befindlichen Mauer. Der Fahrer des Gespanns entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten anzugeben. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand. An dem Firmenfahrzeug des TV entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Saarburg 06581-9155-0.

