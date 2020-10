Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Veitsrodt, Kleinwagen beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 09.10.2020, zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr, wurde in Hauptstraße in Veitsrodt ein Opel Adam beschädigt. Der Unfallverursacher, der den Schaden verursachte, entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

