Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenfeld/Buhlenberg (ots)

Am Montag, den 12.10.2020, gegen 09:50 Uhr, ereignete sich auf der K 2 von Buhlenberg in Richtung Brücken eine Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines grauen 5-er BMW beim Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug stieß daraufhin in einer linksseitigen Böschung gegen eine Buche. Der Pkw prallte von dem Baum ab und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Durch den Aufprall wurde der PKW im Frontbereich stark beschädigt. Vor dem Eintreffen der Polizei verließ der Fahrer unerlaubt den Unfallort. Nach ersten Zeugenaussagen soll der Fahrer von einem kleinen weißen PKW mit ausländischen Kennzeichen abgeholt worden sein. Es ist davon auszugehen, dass der Fahrer des verunfallten PKW nicht nur unerheblich verletzt wurde. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei Birkenfeld, Tel. 06782/9910 erbeten.

