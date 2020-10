Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Berschweiler bei Baumholder (ots)

Am 12.10.2020 gegen 21:35 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die L 348 von Freisen kommend in Richtung Baumholder. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor er auf einem Gefällstück die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn an. Er fuhr ca. 100 m durch den Graben und überschlug sich. Er kam auf dem Dach liegend in Unfallendstellung auf der Straße zum Halten. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

