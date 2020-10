Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr. Polizei sucht Zeugen.

Trier (ots)

Am Sonntag den 11.10.2020 um 14:20 h kam es in Wasserbilligerbrück in der dortigen Moselstraße zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Zwei Pkw befuhren die B 49 ( Moselstraße ) in Richtung Grenzübergang Luxemburg. In der dortigen 30 Zone überholte ein roter Peugeot mehrere Pkw vor ihm mit hoher Geschwindigkeit und scherte vor dem ersten Fahrzeug wieder ein. Dieses und ein entgegenkommendes Fahrzeug mussten stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Im Anschluss beleidigte der Fahrer des roten Peugeot den geschädigten Fahrer, indem er ihm zweimal seinen Mittelfinger zeigte.

Die Polizei Trier sucht weiter Zeugen und Geschädigte zu dem Vorfall.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiwache Innenstadt Trier unter 0651 9779 1710.

