Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl - Täter geht leer aus und wird festgenommen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 28-jähriger Mann ging bei einem Diebstahl am Dienstagabend in Weinheim leer aus. Der 28-Jährige wurde kurz vor 22 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er in der Kopernikusstraße ein geparktes Auto durchwühlte und sich anschließend, sichtlich verärgert vom Fahrzeug entfernte. Im Rahmen einer Fahndung konnte er wenig später unweit des Tatortes von Beamten des Polizeireviers Weinheim festgenommen werden. Hier zeigte sich dann auch, warum der 28-Jährige so verärgert war. Er konnte in dem Fahrzeug nichts Stehlenswertes finden und musste ohne Beute von dannen ziehen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

