Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Randalierende junge Männer beschädigen Haustüre

Idar-Oberstein (ots)

Drei Jugendliche/Heranwachsende randalierten am Dienstagabend, 13.10.2020 zwischen 20:30 - 21:30 Uhr in der Hauptstraße, Höhe Parkhotel in Richtung Kreisel Edelsteinbörse. Sie schlugen auf Fensterscheiben von Häusern und Fahrzeuge ein und beschädigten nach bisherigen Erkenntnissen zumindest eine Haustüre. Die jungen Männer trugen Kapuzenpullover. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein in Verbindung setzen.

