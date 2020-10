Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle-Zeugen gesucht

Saarburg (ots)

Am Montagmorgen, den 13.10.2020, kam es zwischen 11:00 und 11:40 Uhr in der Heckingstraße in Saarburg auf Höhe des alten Feuerwehrhauses gegenüber der Grüne Apotheke zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der unbekannte Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten PKW. Hierbei wurde dessen linker Außenspiegel sowie der linke Kotflügel beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-9155-0

www.pisaarburg@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell