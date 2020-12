Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz- Houverath/-HetzerathErkelenz- Houverath/-Hetzerath (ots)

An der Straße Am Loher Acker in Houverath drangen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (29. Dezember) in zwei parkende Pkw ein. Sie durchwühlten die Handschuhfächer und beschädigten dabei eines. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Auch in Hetzerath drangen Unbekannte in derselben Nacht in ein parkendes Fahrzeug ein. In diesem Fall stahlen sie einen DVD Player.

