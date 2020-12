Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen durch Graffiti und Farbschmierereien

Heinsberg-OberbruchHeinsberg-Oberbruch (ots)

In der Nacht zum 29. Dezember (Dienstag) besprühten Unbekannte das hintere Kennzeichen eines Pkw sowie zwei Briefkästen eines Mehrfamilienhauses an der Straße Drosselweg mit roter Sprühfarbe. An der Carl-Diem-Straße beschädigten Jugendliche am 28. Dezember (Mittwoch), gegen 23 Uhr, die Rückwand einer Garage mit schwarzer Sprühfarbe. Zeugen beobachteten, dass eine dunkel gekleidete männliche Person aus der Gruppe heraustrat und das Graffiti anbrachte. Anschließend entfernten sich die Personen zu Fuß in Richtung Heinsberg. Kurze Zeit später, gegen 23.55 Uhr, wurde die Personengruppe am Bahnhof in Oberbruch dabei beobachtet, wie sie Graffitis auf das Wartehäuschen sowie den Fahrkartenautomaten sprühten. Hinzu gerufene Polizeibeamte kontrollierten die Personen und stellten deren Personalien fest. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen der Sachbeschädigungen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell