Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen beobachten Zweiraddiebstahl

Heinsberg-DremmenHeinsberg-Dremmen (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstag (29. Dezember), gegen 21.10 Uhr, zwei unbekannte Täter, die sich einem blauen Motorroller näherten, der an der Einmündung Talmühlenstraße/Schillerstraße am Fahrbahnrand stand. Anschließend gingen die beiden Personen über die Talmühlenstraße in Richtung Goethestraße davon und kamen kurze Zeit später mit einem weiteren Kleinkraftrad zurück. Sie versuchten das Lenkradschloss des parkenden Motorrollers durch ruckartige Bewegungen zu entsichern und schoben dann den Roller in Richtung Erkelenzer Straße. Beide Personen entfernten sich zu Fuß mit den Zweirädern in Richtung Erkelenzer Straße. Bei dem entwendeten Kleinkraftrad handelte es sich um einen blauen Motorroller mit Versicherungskennzeichen. Die Täter waren etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Einer trug weiße Turnschuhe, eine schwarze Lederjacke und blaue Jeans. Zudem führte er einen silbernen Helm mit schwarzen Streifen bei sich. Der andere war dunkel gekleidet. Der Eigentümer des entwendeten Motorrollers konnte bislang nicht ermittelt werden und wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden. Auch Personen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können oder Informationen zum Verbleib des blauen Motorrollers haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell