POL-HS: Einbruch verhindert

Übach-PalenbergÜbach-Palenberg (ots)

Ein Anwohner der Wirichstraße hörte am 28. Dezember, gegen 15.50 Uhr, Geräusche an seiner Haustür. Als er das Licht einschaltete und nach dem Rechten sah, bemerkte er draußen eine vermutlich männliche Person, die sofort flüchtete. Der Mann war etwa 180 bis 190 Zentimeter groß und kräftig. Er trug eine weiß-gelbe Kapuzenjacke und flüchtete zu Fuß in Richtung Dammstraße. An seiner Haustür bemerkte der Anwohner eine Beschädigung und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und sicherten die Spuren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an. Zeugen, die den Täter gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

