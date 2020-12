Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bolzenschneider entwendet und Traktor beschädigt

Heinsberg-KirchhovenHeinsberg-Kirchhoven (ots)

Der Eigentümer einer Scheune an der Waldfeuchter Straße bemerkte am Dienstag, 29. Dezember, gegen 2 Uhr, dass vier Personen in seine Scheune eingedrungen waren. Diese hatten Sachen aus dem Inneren vor dem Gebäude abgelegt, einen Bolzenschneider entwendet und den Traktor zerkratzt, der dort stand. Er konnte die Jugendlichen an der Stapper Straße antreffen und verständigte die Polizei. Die Täter flüchteten in ein nahegelegenes Feld, konnten aber von den Polizisten dort aufgefunden und zur Polizeiwache gebracht werden. Es handelte sich um vier männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, die alle aus Heinsberg stammen. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt und sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

