Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Selfkant-TüddernSelfkant-Tüddern (ots)

Ein 56-jähriger Mann aus dem Selfkant ging am Dienstag, 29. Dezember, gegen 16 Uhr, in Begleitung seiner Frau auf der Verlängerung der Marienstraße einen schmalen Waldweg entlang. Ihnen kam ein Mann mit einem Hund entgegen. Das Tier war nicht angeleint. Als es den Selfkänter ansprang, bat dieser den Halter, den Hund anzuleinen. Daraufhin beleidigte der unbekannte Tierhalter den Mann zunächst und schlug ihn dann mit der Hundeleine gegen Arme, Oberkörper und gegen den Kopf. Durch die Schläge erlitt der Selfkänter leichte Verletzungen. Anschließend entfernte der unbekannte Täter sich mit seinem Hund in Richtung Sittard. Er war vermutlich Niederländer, zirka 190 Zentimeter groß, 40 bis 45 Jahre alt, Brillenträger und hatte lichtes Haar. Er trug zur Tatzeit eine dunkelgraue Hose, eine dunkelblaue Weste sowie ein schwarzes Unterziehshirt. Wer hat den Mann gesehen oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

