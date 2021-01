Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 2 vom 02.01.2021

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

Delikte / Straftaten:

Geilenkirchen-Bauchem, Automatenaufbruch

Am Freitag, 01.01.2021, 02.40 Uhr, steckten unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper in den Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten auf der Niederrheinstraße und sprengten ihn auf. Aus dem Automaten wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Übach-Palenberg/Boscheln, Automatenaufbruch

Am Samstag, 02.01.2021, 02.00 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf der Mittelstraße auf und entwendeten Zigaretten sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Übach-Palenberg/Übach, Diebstahl aus Pkw

Am Freitag, 01.01.2021, zwischen 00.30 Uhr und 14.00 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines auf der Rölkenstraße geparkten Pkw ein und entwendete einen Werkzeugkoffer aus dem Kofferraum.

Hückelhoven-Schaufenberg, Kfz-Delikte

In der Neujahrsnacht kam es insbesondere im Bereich der Hochstraße zu mehreren Kfz-Delikten. In zwei Fällen wurde ein Pkw gestohlen. Zum einen wurde ein weißer Pkw Daimlerchrysler, A-Klasse entwendet und zum anderen ein blauer Pkw VW Golf. Der weiße Pkw wurde in Tatortnähe, Schaufenberg-Horst, wieder aufgefunden, der blaue Pkw blieb verschwunden. Des Weiteren wurden zwei Pkw auf unbekannte Weise geöffnet. Aus einem Pkw wurde ein Ladegerät entwendet, beim anderen Pkw blieb es bei einem versuchten Diebstahl. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wassenberg, Diebstahl aus Pkw

Am Samstag, 02.01.2021 um 02.55 Uhr, konnte auf der Pfarrer-Wilms-Straße eine männliche Person festgenommen werden. Diese hatte zuvor mehrere offenstehende Pkw nach Diebesgut durchsucht und aus einem Fahrzeug eine hochwertige Flasche Champagner entwendet.

