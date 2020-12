Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizei beendete Privatparty

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am Samstag, den 05.12.20, gg. 23.15 Uhr, mussten die Polizeibeamten des Polizeireviers Titisee-Neustadt eine Privatparty in einem Mehrfamilienhaus in der Stalterstraße beenden, da die Gäste gegen die geltenden Corona-Bestimmungen verstoßen hatten.

Gegen die insgesamt 7 Personen, im Alter zwischen 15 und 55 Jahren, wurde ein Ordnungswidrigkeitverfahren eingeleitet.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

