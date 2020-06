Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unruhestifter in Gewahrsam genommen

Offenburg (ots)

Für reichlich Unruhe hat am Donnerstagabend der Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Lise-Meitner-Straße gesorgt. Seine überlauten Musikgewohnheiten führten gegen 22:30 Uhr zu Beschwerden beim hausinternen Sicherheitsdienst. Weil dem 22-Jährigen nicht anders beizukommen war, drehten die Sicherheitsbediensteten dem jungen Mann kurzerhand den 'Saft' ab und brachten die Stereoanlage so zum Verstummen. Der Unruhestifter echauffierte sich anschließend lauthals und wild gestikulierend gegen das seiner Meinung ungerechtfertigte Vorgehen. Das Auftreten des abendlichen Störers steigerte sich in der Folge in Aggressionen, die über verschiedene Sachbeschädigungen mit der Verletzung eines 34 Jahre alten Mannes endeten. Der 22-Jährige soll mit vorgefundenen Steinen mehrere Fahrzeuge, eine Hauswand, eine Scheibe und als unrühmlicher Höhepunkt den Mittdreißiger beworfen und getroffen haben. Zur Unterbindung der Wurfattacken soll ein Beschäftigter des Sicherheitsdienstes Pfefferspray eingesetzt haben. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg mussten den jungen Mann zur Verhinderung weiterer Störungen und Straftaten in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

/wo

