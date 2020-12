Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw kommt auf Gegenfahrahn, hoher Sachschaden

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau-Höllental;]

Am 05.12.20, gegen 03:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die B31 von Donaueschingen kommend in Richtung Freiburg. Im Bereich der Löffeltalkurve kam dieser in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines Sattelzuges versuchte dem Pkw noch auszuweichen was ihm aber nicht gelang. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand.

Der bosnische Pkw-Führer, als auch der rumänische Lkw-Fahrer blieben glücklicher Weise unverletzt. Der Pkw wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in diesem Bereich mehrfach gesperrt werden, woraufhin es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell