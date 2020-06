Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Leicht verletzter Radfahrer

Werl (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, ist es auf der Werler Straße an der Einmündung Schinkenfeldweg zu einem Unfall gekommen. Ein 68-jähriger Autofahrer war auf der Werler Straße in Richtung Hamm unterwegs und beabsichtigte nach links in den Schinkenfeldweg abzubiegen. Ein entgegenkommender LKW-Fahrer überließ dem Abbiegenden per Handzeichen die Vorfahrt. Dieser bog ab und kollidierte mit einem 29-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war und nach Angaben von Zeugen durch den LKW verdeckt wurde. Trotz einer Vollbremsung konnte der 68-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und der Radfahrer stürzte. Er verletzte sich dabei leicht, der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell