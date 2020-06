Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - 77-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schüttorf (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Kemperstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei zog sich eine 77-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen zu.

Eine 72-jährige Autofahrerin war gegen 16.50 Uhr auf der Kemperstraße in Richtung Nordring unterwegs, als sie in Höhe der Straße Rüskau nach links abbiegen wollte. Dabei kollidierte sie mit der Radfahrerin, welche die Straße Rüskau in Richtung Am Felde befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer verletzt. Bis zum Eintreffen der Rettungswagenbesatzung kümmerten sich Ersthelfer um die verletzte Frau. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

An PKW und Fahrrad entstanden Sachschäden.

