Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Doppelhaushälfte in Beckrath

Mönchengladbach (ots)

Durch eine Terrassentür haben sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 29. Januar und dem 5. Februar Zutritt zu einer Doppelhaushälfte an der Straße Am End in Beckrath verschafft. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume, stahlen aber offenbar nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290. (km)

