Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl in Jugendzentrum

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 4. Februar, in der Zeit zwischen 13 und 21 Uhr aus einem Büroraum eines Jugendzentrums an der Stepgesstraße in der Innenstadt einen Laptop gestohlen.

Der Täter kam über die geöffnete Eingangstür in die Jugendeinrichtung. Er drang anschließend in einen Büroraum in der dritten Etage ein. Dort entwendete er einen Laptop vom Schreibtisch und durchwühlte die Schubladen eines Rollcontainers.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

