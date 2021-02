Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Triberg

Villingen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Glatteisunfälle (04.02.2021)

Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Mehrere Unfälle wegen plötzlich auftretender, überfrierender Nässe haben sich am Donnerstagmorgen ereignet.

Gegen 7.30 Uhr geriet eine 23-Jährige mit einem Opel Corsa auf der Kreisstraße 5739 zwischen Mundelfingen und Döggingen ins Schleudern. Sie kam von der Straße ab, wo sich das Auto überschlug. Die junge Frau blieb unverletzt. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Eine 40-jährige Fiat Punto-Fahrerin schleuderte gegen 8 Uhr auf der Geutschestraße bei Triberg und kam ebenfalls von der Straße ab. Das Auto überschlug sich, die Frau erlitt jedoch keine Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zu einem Glatteisunfall mit Folgeunfall kam es gegen 8.30 Uhr auf der Landesstraße 181 zwischen Mönchweiler und Villingen. Ein 51-jähriger Renault Clio-Fahrer fuhr in Richtung Villingen und kam wegen Blitzeises von der Straße ab, wo er gegen zwei Bäume prallte. Eine 59-Jährige mit einem VW Golf hielt an, um dem Verunfallten zu helfen. Eine ebenfalls in Richtung Villingen fahrende 48-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, rutschte mit ihrem VW Polo gegen den Golf und schob ihn in den Straßengraben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den drei Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

