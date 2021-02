Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Im Einkaufsmarkt bestohlen (02.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Diebe haben am Dienstag gegen 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Altstadtstraße einer Dame den Geldbeutel gestohlen. Ein Mann lenkte eine 68-Jährige ab, indem er sie bat, ihn bei der Auswahl eines Produktes zu helfen. Zwischenzeitlich nahm seine Begleiterin unbemerkt den Geldbeutel der Frau aus einer Stofftasche, die in ihrem Einkaufswagen lag. An der Kasse bemerkte die Frau dann das Fehlen der Geldbörse und zu spät kam ihr das unbekannte Pärchen in den Sinn, das natürlich längst das Weite gesucht hatte.

Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Diebstählen. Dieben reichen oftmals nur wenige Sekunden der Unaufmerksamkeit oder Abgelenktheit, um einen Geldbeutel oder eine Handtasche unauffällig aus dem Einkaufswagen zu nehmen.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

