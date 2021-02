Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. Rottweil) Peugeot gegen Audi in der Königsfelder Straße 3.2.21

Hardt (ots)

Gekracht hat es am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Königsfelder Straße an der Kreuzung zur Mariazeller Straße. Dort fuhr ein 54 Jahre alter Mann ins seinem Peugeot, der links abbiegen wollte. Beim Einbiegen übersah er den vorfahrtsberechtigten Audi eines 53-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

